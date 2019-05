Balneabilità 2019. I dati dell’Arpac sul mare di Licola e Varcaturo: 4 spiagge esaminate

L’Arpac ha pubblicato sul sito i dati sullo stato delle acque di balneazione. L’intento è rispondere all’esigenza dei cittadini di conoscere in tempi rapidi la qualità del mare, grazie alle attività di monitoraggio dell’organismo regionale. I dati sono riferiti alla stagione balneare del 2019 dopo i controlli che sono stati condotti dal primo aprile al 30 settembre delle ultime 4 stagioni balneari.

“Il giudizio di idoneità di inizio stagione balneare, espresso in delibera, deriva dall’analisi statistica degli ultimi quattro anni di monitoraggio in base agli esiti analitici di due parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali ritenuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità indicatori specifici di contaminazione fecale. – ha spiegato l’Arpac sul portale – Le acque di balneazione sono classificate secondo le classi di qualità previste dalla norma: Scarsa, Sufficiente, Buona, Eccellente e riportate in forma tabellare negli allegati della suddetta delibera regionale. Le acque “non balneabili”, ad inizio stagione balneare, sono quelle che risultano di qualità “scarsa”. Per ciascuna acqua di balneazione classificata «SCARSA», ai sensi del D. lgs. 116/08, le Amministrazioni comunali dovranno adottare, ad apertura della stagione balneare, le seguenti misure”.

IL LITORALE DOMITIO

Grazie alla mappa interattiva dell’Arpac è possibile riscontrare lo stato eccellente del Litorale Domizio nelle località Marina di Varcaturo, Pineta di Licola nord, Pineta di Licola sud. Le acque di via Squalo sono valutate a livello buono. Le aree di balneazione ricadono nel comune di Giugliano in Campania le cui acque reflue sono convogliate all’impianto di depurazione di Cuma.