Torna balneabile il mare in via Partenope, via libera dall’Arpac

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania ha comunicato l’esito favorevole delle analisi del campione prelevato nella giornata del 15 settembre nel tratto di mare Pluviale via Partenope, per il quale era stata sconsigliata la balneazione per analisi sfavorevoli. Le balneabilità dell’area risulta pertanto tornata regolare.
Le nuove analisi condotte dall’ARPAC hanno evidenziato “parametri microbiologici” ritornati nei limiti previsti dalla legge a Napoli, nel tratto di mare di Pietrarsa. In seguito a queste analisi, dunque, il tratto di mare antistante Pietrarsa è nuovamente balneabile.
