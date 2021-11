Colpo da 3 milioni di euro al caveau della banca, presa la basista di Napoli

Banda rubò 3 milioni di euro dal caveau della banca, arrestata basista di Napoli. I carabinieri di Campagnola hanno arrestato e condotto in carcere una donna di 54 anni che deve scontare una condanna residua a 2 anni, 11 mesi e 26 giorni di reclusione. Aveva per fatto parte come basista della banda di rapinatori campani che il 31 ottobre del 2017 rubò soldi e preziosi per oltre 3 milioni di euro nel caveau della filiale di Banca Intesa di Parma. e Fu bloccata prima di mettere a segno un colpo analogo ai danni di un’altra filiale Bper sempre a Parma.

COLPO IN BANCA E L’INSOSPETTABILE

La 53enne napoletana, ritenuta una insospettabile con un lavoro come addetta alle pulizie, si prestò per alcuni sopralluoghi. Nel primo caso con la scusa di aprire un conto corrente. Per il secondo colpo fu lei a individuare il tombino da cui iniziare a scavare il tunnel per raggiungere il caveau e si intestò il contratto d’affitto delle due abitazioni usate come covo dalla banda.