Cronaca

Banda del buco a Pomigliano, scoperto tunnel sotto la banca

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Ultima modifica:
Banda del buco a Pomigliano, scoperto tunnel sotto la banca
Banda del buco a Pomigliano, scoperto tunnel sotto la banca
Ieri sera i carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco e del nucleo operativo di Castello di Cisterna sono intervenuti in viale Terracciano nei pressi di un istituto bancario. Personale della banca ha scoperto un foro praticato nel vano che ospita le cassette di sicurezza. Secondo gli accertamenti svolti dai Carabinieri, ignoti avrebbero realizzato un tunnel sotterraneo completo di impianto di illuminazione, pronto per essere percorso e utilizzato per accedere all’istituto. Le indagini proseguono per scoprire chi si nasconde dietro lo scavo.

Gianluca Spina
Gianluca Spina

