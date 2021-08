Barbara Chiappini ha ancora un rapporto fortissimo con la mamma, morta quando lei era bambina. Un legame soprannaturale, tanto che dall’Aldilà la donna l’avrebbe salvata da un incidente stradale e avrebbe risolto la crisi matrimoniale. “Mi ha mandato un messaggio tramite mia cugina. Le ha detto: ‘Devi dire a Barbara che lei e Carlo che devono stare insieme per amore dei figli”, ha affermato la showgirl a “Dipiù“.

Barbara Chiappini era in crisi con il marito, il manager Carlo Marini Agostini.

Una rottura tenuta nascosta a tutti, ma non alla mamma che dall’Oltretomba ha voluto mandare un messaggio alla figlia. La donna è infatti apparsa in sogno a sua cugina, per metterla in guardia. “Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. Quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo”, ha raccontato. “Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine, che le crisi sono normali e che vanno superate”.

Ma non è la prima volta che la madre la guida dall’Aldila. Qualche anno fa, infatti, sentì la sua presenza a fianco durante un incidente che le costò quasi la vita. “Mentre sbandavo e avevo perso il controllo, ebbi la sensazione che il tempo si fosse fermato. All’improvviso sentii una grande pace nel cuore e una voce che mi diceva: ‘Barbara, non ti capiterà nulla’. Mia madre, che sentii accanto a me in quella macchina, mi salvò da morte certa”.

Oggi, Barbara Chiappini è impegnata, assieme alla sua famiglia, con la coltivazione di frutti di bosco. Si tratta di un impiego alquanto inusuale per un personaggio tra i più amati dello spettacolo italiano. Nonostante la passione per la coltivazione, la Chiappini non ha chiuso definitivamente la porta alle eventuali proposte relative al mondo dello spettacolo che potrebbero arrivarle.

Inoltre, dopo 7 anni di fidanzamento, ha sposato il manager Carlo Marini Agostini nel 2011. La coppia ha messo al mondo due figli. Ed è per questo che Barbara ammette che accetterà solo proposte poco impegnative: “Accetto se si tratta di lavori che posso conciliare bene con la mia vita da mamma. Per il momento, i figli sono la mia priorità: io non rinuncio a questa fase meravigliosa della mia vita.”