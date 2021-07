Barbara D'Urso si paragona a Raffaella Carrà: «Le mie interviste ispirate a lei». Insulti sui social

Dopo la morte di Raffaella Carrà, Barbara D’Urso è finita al centro delle polemiche. Il motivo? La conduttrice di Canale 5, per ricordare l’artista defunta nella giornata di ieri, ha pubblicato un post che, a detta di molti, è fuori luogo ed egoriferito.

Il ricordo di Barbara D’Urso ed il post che ha scatenato le polemiche

“Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa! Ciao Raffaella, per me sei stata una fonte inesauribile di ispirazione. Tutti noi ti dobbiamo tanto Rosa”. Poi, però, la D’Urso scrive ancora un altro post. Ed è proprio quest’ultimo a fare arrabbiare gli utenti di Instagram.

“È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Nessuno sapeva della sua malattia, non voleva intristire chi l’ha sempre amata… La sua energia mi travolgeva… Ma lei non è andata via. Ci sarà sempre ogni volta che sentiremo e canteremo una sua canzone“. Le ‘Dursointerviste’ sono le intervista della stessa conduttrice. Non solo semplice domande, ma anche sorprese con videomessaggi e ospiti in studio. E tra i tanti che non hanno retto il paragone, c’è anche l’acerrima nemica di Barbara D’Urso, vale a dire Selvaggia Lucarelli.

La risposta di Selvaggia Lucarelli: «Quanto imbarazzo»

Senza troppi giri di parole, infatti, la giornalista si è limitata a pubblicare le parole della conduttrice ed ha aggiunto: «Quanto imbarazzo. Quanto». Adesso non resta che aspettare una eventuale risposta di Barbara D’Urso che, di solito, in queste occasioni tende a lasciar sgonfiare la polemica.