Barra, 14enne arrestato con il “Decreto Caivano” scarcerato: dovrà frequentare la scuola

Non ha rispettato l’alt della polizia ed anzi ha investito un poliziotto, inveendo contro i colleghi di quest’ultimo. Questo quanto accaduto ieri pomeriggio in piazza Crocelle a Barra, dove un ragazzo di soli 14 anni non si è fermato all’alt con il suo motorino e, anzi, ha investito un agente.

Grazie all’aiuto dei colleghi, il giovane è stato bloccato con non poca difficoltà. Il minore è stato arrestato sulla base del “Decreto Caivano”, che consente di arrestare un minore per i reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e oltraggio.

In sede di convalida presso il Tribunale per i Minorenni, il pubblico ministero ha previsto lo spostamento in comunità.

Il legale del giovane, l’avvocato Mario Pelliccio, facendo leva sull’età e sullo stato di incensuratezza del ragazzo, ha ottenuto la misura cautelare della prescrizione di frequenza scolastica e quella di divieto di uscire di casa la sera.