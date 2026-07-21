Beccati a fare sesso in mare davanti ai bagnanti, il video diventa virale

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Si è diffuso sul web il video di una coppia intenta a fare sesso a pochi metri dalla riva a Rimini. Le immagini riprese e diventate virali nelle ultime ore attraverso lo smartphone di un bagnante che era presente nei pressi dello stabilimento. Come riporta TeleRomagna i fotogrammi offuscati mostrano un gesto inequivocabile, incorniciato dalla luce del tramonto. I protagonisti sembrano disinteressarsi della presenza dei bagnanti attorno, nonostante il baretto sulla spiaggia fosse popolato di clienti. I turisti si godono la passeggiata a riva a pochi passi da quell’atto esplicito mostrato pubblicamente.

Beccati a fare sesso in spiaggia, i passanti filmano la scena hot

Due americani sono stati sorpresi all’ora di pranzo a consumare un rapporto sessuale in spiaggia, nonostante la presenza di famiglie e turisti. L’episodio riportato da Riminitoday – stando alle testimonianze di chi si trovava sul posto – è andato avanti per diversi minuti, tra lo sconcerto dei presenti, con i due che sembravano non far caso alla presenza di sconosciuti. Alcuni passanti, increduli, hanno anche ripresi col cellulare, forse per mostrare le prove dell’accaduto alle forze dell’ordine. Diverse segnalazioni hanno portato una pattuglia della polizia a recarsi sulla spiaggia. Al loro arrivo gli agenti hanno interrotto la coppia e proceduto all’identificazione. Da lì, è scattata la denuncia, infatti, i dovranno rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico.

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