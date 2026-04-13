Beccati a fare sesso orale nel bus, 25enne aggredisce l’autista

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Una autista della ditta di trasporto pubblico genovese Amt è stata aggredita domenica al capolinea di via Rimassa dopo avere rimproverato due passeggeri che stavano avendo un rapporto sessuale orale. Secondo quanto ricostruito, i due, entrambi uomini, stavano consumando il rapporto quando la 43enne li ha rimproverati. Uno dei due la aggredita schiaffeggiandola e ha poi dato in escandescenza. Sul posto la polizia che ha denunciato l’uomo per resistenza, lesioni e interruzione di pubblico servizio.

L’autista è stata soccorsa dalla Croce Bianca e trasportata in ospedale in codice verde. Il 25enne è stato identificato in Questura e denunciato in stato di libertà. Due ore dopo il fatto era di nuovo al capolinea di via Rimassa, riporta Genova Today. “Qui la situazione è insostenibile, servono risposte, per questo andiamo in prefettura con istituzioni e Amt“, ha detto Roberto Piccardo, segretario Ugl.

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Beccati a fare sesso in spiaggia, i passanti filmano la scena hot

Due americani sono stati sorpresi all’ora di pranzo a consumare un rapporto sessuale in spiaggia, nonostante la presenza di famiglie e turisti. L’episodio riportato da Riminitoday – stando alle testimonianze di chi si trovava sul posto – è andato avanti per diversi minuti, tra lo sconcerto dei presenti, con i due che sembravano non far caso alla presenza di sconosciuti.

Alcuni passanti li hanno anche ripresi col cellulare, forse per mostrare le prove dell’accaduto alle forze dell’ordine. Diverse segnalazioni hanno portato una pattuglia della polizia a recarsi sulla spiaggia. Al loro arrivo gli agenti hanno interrotto la coppia e proceduto all’identificazione. Da lì, è scattata la denuncia, infatti, i dovranno rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico.