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Beccato con droga e contanti sul pianerottolo, 43enne in manette alle Case Nuove

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Beccato con droga e contanti sul pianerottolo, 43enne in manette alle Case Nuove
Beccato con droga e contanti sul pianerottolo, 43enne in manette alle Case Nuove
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Nella mattinata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne napoletano, per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Antonio Toscano, hanno notato un viavai di persone entrare ed uscire da un palazzo.

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I poliziotti, insospettiti, sono entrati all’interno dello stabile dove hanno notato un soggetto che, con fare guardingo, stava stazionando sul pianerottolo del terzo piano e, pertanto, lo hanno sottoposto a controllo.

L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto il prevenuto è stato trovato in possesso di 132 involucri di crack e di 1.176 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

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Gianluca Spina
Gianluca Spina

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