Beccato con pistola e cartucce a Barra, 44enne in manette

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.

Nel pomeriggio di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne napoletano, con precedenti di polizia, per porto abusivo di armi da fuoco e ricettazione.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni – Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Villa Bisignano, hanno notato l’uomo che, accortosi della loro presenza, si è introdotto all’interno di un esercizio commerciale nel tentativo di eludere il controllo di polizia.

I poliziotti, insospettiti dalla condotta del predetto, lo hanno raggiunto e bloccato mentre cercava di disfarsi di una busta, riponendola all’interno di un cestino. L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro, in quanto all’interno della busta è stata rinvenuto una pistola cal. 9 con 41 cartucce.

Dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso, inoltre, che l’arma era provento di furto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

