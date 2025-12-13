Beccato con quattro panetti di marijuana in casa, giovane pusher in manette a Varcaturo

PUBBLICITÀ

E’, neanche a dirlo, incensurato e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Siamo a Giugliano in Campania, frazione Varcaturo. I Carabinieri della locale stazione hanno intensificato i controlli ed effettuano una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un 23enne insospettabile del posto.

Il ragazzo è italiano e non ha mai avuto problemi con la legge ma quel via vai in via Staffetta non la racconta giusta ai carabinieri che decidono di approfondire.

In casa vengono rinvenuti e sequestrati 4 panetti di marijuana per un peso complessivo di 400 grammi. Trovati anche 160 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento della droga tra cui 100 bustine in cellophane.

Il 23enne è in attesa di giudizio. Si tratta, in due mesi, il decimo pusher incensurato arrestato dai carabinieri del comando provinciale tra Napoli e provincia.