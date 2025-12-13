PUBBLICITÀ
HomeCronacaBeccato con quattro panetti di marijuana in casa, giovane pusher in manette...
CronacaCronaca locale

Beccato con quattro panetti di marijuana in casa, giovane pusher in manette a Varcaturo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Beccato con quattro panetti di marijuana in casa, giovane pusher in manette a Varcaturo
Beccato con quattro panetti di marijuana in casa, giovane pusher in manette a Varcaturo
PUBBLICITÀ

E’, neanche a dirlo, incensurato e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.
Siamo a Giugliano in Campania, frazione Varcaturo. I Carabinieri della locale stazione hanno intensificato i controlli ed effettuano una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un 23enne insospettabile del posto.

Il ragazzo è italiano e non ha mai avuto problemi con la legge ma quel via vai in via Staffetta non la racconta giusta ai carabinieri che decidono di approfondire.
In casa vengono rinvenuti e sequestrati 4 panetti di marijuana per un peso complessivo di 400 grammi. Trovati anche 160 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento della droga tra cui 100 bustine in cellophane.

PUBBLICITÀ

Il 23enne è in attesa di giudizio. Si tratta, in due mesi, il decimo pusher incensurato arrestato dai carabinieri del comando provinciale tra Napoli e provincia.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati