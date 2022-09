Belen e Stefano, famiglia riunita. La dolce dedica: “L’amore è il più forte”

«L’amore è il più forte» scrive Belen Rodriguez per descrivere l’immagine pubblicata in una story Instagram di Stefano De Martino, marito ormai ritrovato, e il loro primogenito Santiago. Parole al miele quelle dell’a showgirl argentina che ora è in vacanza con Stefano e anche con la piccola Luna Marì, avuta dalla relazione con l’ex compagno Antonino Spinalbese.

La vacanza

Gite in barca, tramonti, sorrisi e baci: la conduttrice di Tu si que vales sembra essere sempre più felice. A meno di un anno dall’inizio della relazione con Spinalbese, l’amore è finito per motivi mai chiariti nello specifico. Ma dopo poco tempo, ecco che si è avverato il sogno di milioni di fan della Rodriguez: è risbocciato l’amore fra lei e Stefano. Tra le coppie più amate dello spettacolo, i due si sono riavvicinati e allontanati più volte, ma ora, almeno da qualche mese, sembra che le cose vadano a gonfie vele.

E se inizialmente, Belen e Stefano non hanno voluto rendere pubblica la loro storia rinata, adesso, invece, tra stories e post non nascondono più la loro riappacificazione. Belen, infatti, ha pubblicato uno scatto all’imbrunire che li ritrae insieme in ombra mentre si guardano romaticamente, tanto che molti fan hanno immaginato ci fosse sotto la celebre strofa di Baglioni: «Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano..».