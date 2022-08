Belen e Stefano: ultima tappa delle vacanze a Napoli tra abbracci, baci e topless

Continua la calda estate di Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo il ritorno di fiamma. La bella famiglia allargata è partita alla volta di Posillipo sulla barca del presentatore Rai, e Belen ha postato alcuni degli scatti più belli e bollenti di questa esperienza insieme.

Belen Rodriguez chiude l’estate a Napoli, nel quartiere Posillipo, insieme a Stefano De Martino tra topless e passione. Sulla barca del conduttore tv la showgirl si lascia trasportare dalle emozioni. Si fa fotografare insieme ai figli Santiago e Luna Marì. Poi si mette in posa con il seno tra le mani e lo sguardo languido. Chiude l’album degli scatti marini un abbraccio appassionato tra Belen e Stefano in costume in mezzo al mare.

