Mario trovato morto nel Casertano, il corpo carbonizzato era in casa

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Mario Caropreso è stato trovato morto nell’appartamento in cui viveva a Bellona. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Vitulazio coordinati dalla compagnia di Capua che sono entrati al primo piano dello stabile di via Vittorio Emanuele all’una di questa notte dopo che i vigili del fuoco avevano domato un violento incendio che ha distrutto l’intera abitazione.

Indagini a tutto campo dell’Arma che non ha trovato sul posto inneschi. Il cadavere completamente carbonizzato del 47enne si trova ora all’obitorio dell’ospedale di Caserta dove verrà eseguita l’autopsia nei prossimi giorni.

