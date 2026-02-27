Beni confiscati ai clan tra Giugliano e Marano, come chiedere la concessione gratuita

PUBBLICITÀ

Prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo 2026 alle ore 12 la scadenza per la presentazione delle domande per la concessione gratuita di tre beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare a finalità sociali. Questa la decisione della Città Metropolitana di Napoli al fine di consentire la più ampia partecipazione alle associazioni interessate e la predisposizione di adeguate progettualità. Gli immobili si trovano nei comuni di Giugliano, Marano e Casoria: saranno assegnati a enti del terzo settore per la realizzazione di progetti di alto valore sociale.

I beni confiscati a Giugliano e Marano

Un primo immobile situato in via Casacelle, località Palmentiello, è in ottimo stato di conservazione. Lo spazio di circa di 857 mq (7 vani), in zona catastale F1 (zona standard e per attrezzature) è destinato a un progetto di assistenza alle persone con disabilità e sostegno alle relative famiglie.

PUBBLICITÀ

A Marano, invece, l’immobile dovrà essere destinato a un progetto per farne una casa famiglia per i minori. Si tratta di due appartamenti in via Edificio Scolastico 10 (Corso Vittorio Emanuele 41) di 67 mq e di 53 mq posti al piano terra di un piccolo edificio a due livelli. L’accesso ai due appartamenti, in zona catastale A2, avviene mediante due distinte porte corazzate. Buono lo stato di conservazione dell’immobile in cui sono in corso anche lavori di ristrutturazione.

L’immobile a Casoria

Infine, l’immobile di Casoria situato in via Cupa San Marciano, di 87 mq in discreto stato di conservazione. Quest’ultimo servirà per la realizzazione di un progetto culturale e un laboratorio di giornalismo per i giovani, oltre che per uno sportello sociale. L’immobile è posto al primo piano di una palazzina di tre piani oltre al piano terra. Si presenta libero e si compone di 4,5 vani: 3 camere, 1 cucina e 1 bagno. Da piano regolatore, l’immobile è situato in una zona P2i –periurbana-insediamenti in contesto P2.

Gli immobili potranno essere concessi per una durata di nove anni, con possibilità di un unico rinnovo per ulteriori nove anni. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 31 marzo 2026, secondo le modalità previste dal bando pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli al seguente link: https://www. cittametropolitana.na.it/-/ avvisi-pubblici-per-la- concessione