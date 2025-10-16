PUBBLICITÀ
HomeCronacaBici elettriche che diventano scooter, sequestri dei carabinieri nel Napoletano
CronacaCronaca locale

Bici elettriche che diventano scooter, sequestri dei carabinieri nel Napoletano

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Bici elettriche che diventano scooter, sequestri dei carabinieri nel Napoletano
Bici elettriche che diventano scooter, sequestri dei carabinieri nel Napoletano
PUBBLICITÀ

Motorini elettrici ed e-bike hanno invaso le strade di tutta la penisola all’insegna del green e dell’eco sostenibilità. Un modo per muoversi intelligente e anche economico se non fosse che la mano maliziosa del furbetto di turno o semplicemente la non conoscenza delle regole rende tutto meno lecito e soprattutto sicuro.
Parliamo di e-bike e di velocipedi a pedalata assistita che, se modificati, sono dei veri e propri scooter. Ciò comporta maggiore velocità ma anche obblighi che il rider deve rispettare altrimenti incappa in gravi sanzioni, anche la denuncia penale.

Il confine tra scooter e bici elettriche diventa sempre più sottile e corre sul filo dei 25 chilometri orari. Entro questa velocità, salvo modifiche alla batteria e all’impianto di accelerazione, parliamo di ebike. Oltre i 25 km/h siamo difronte a veicoli da immatricolare, assicurare e per i quali è necessario anche il casco.

PUBBLICITÀ

I carabinieri del comando provinciale di Napoli da tempo effettuano controlli quotidiani. Dal Vomero a Castellammare, passando per Ischia e Sorrento. Questa volta il dispositivo è arrivato a Boscoreale, cittadina a sud di Napoli.

Controlli dove il margine di errore è pari allo zero grazie alla preziosa collaborazione del personale della Motorizzazione civile di Bari, dotata di una piattaforma per le verifiche tecniche.

Sono 31 le e bike che sono state sequestrate con ben 134 sanzioni al codice della strada per un totale di 213mila euro.
Le sanzioni sono la mancata copertura assicurativa, la guida senza casco e l’omessa immatricolazione.

Tra i mezzi controllati qualcuna era dotata anche di manetta per l’accelerazione, altre arrivavano a velocità vicine agli 80 kmh.
Molti dei centauri controllati hanno dichiarato di non conoscere proprio questa limitazione.

Come riconoscere una e-bike a norma da una irregolare? Ribadiamo i consigli per evitare problemi.
Assicurati che la potenza del motore non superi i 250 W, e che interrompa l’assistenza del motore quando raggiunge i 25 km/h. Se la tua bici può superare questa velocità senza pedalare, potrebbe non essere conforme. Il motore deve funzionare solo quando pedali, la manetta dell’acceleratore non è prevista.
Prima di acquistarla controlla che la bici abbia la marcatura CE di conformità e che sia accompagnata da una Dichiarazione CE di conformità.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati