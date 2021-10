Un bambino di due anni in Florida ha ucciso per errore la madre con un colpo di pistola mentre la donna era collegata su Zoom con i colleghi di lavoro. L’arma era stata lasciata carica e senza sicura dal padre in uno zainetto. L’uomo, un ventiduenne, è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo. La donna aveva 21 anni.

La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una chiamata al 911 (il pronto intervento americano) da un partecipante alla riunione su Zoom con la 21enne Shamaya Lynn. La persona ha detto di aver sentito un forte rumore, di aver visto Lynn cadere all’indietro mentre c’era un bambino sullo sfondo.