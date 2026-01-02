Bimbo di 9 anni ferito ad Aversa a Capodanno, stava maneggiando i botti

PUBBLICITÀ

Non sarebbe stata causata da un proiettile la ferita dal bimbo di 9 anni di Aversa (Caserta), finito nella notte di Capodanno in ospedale con una lieve lesione ad una mano e poi dimesso.

Inizialmente i carabinieri intervenuti sul posto pensavano che il minore fosse stato colpito da un proiettile vagante, avendo trovato anche un’ogiva esplosa nelle vicinanze del punto in cui il piccolo si era fatto male.

Ma da ulteriori indagini e accertamenti medici è invece emerso che il bimbo si sarebbe ferito maneggiando probabilmente un prodotto pirotecnico. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Aversa proseguono per accertare la provenienza dell’ogiva.