Bimbo investito dal trattore mentre era in bici, ricoverato al Santobono

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Trasferimento d’urgenza nella notte per il bambino rimasto ferito nell’incidente avvenuto a Ururi, dove il piccolo, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un trattore nei pressi del cimitero del paese. Dopo un primo ricovero all’ospedale San Timoteo di Termoli, e le iniziali rassicurazioni sulle sue condizioni – non sarebbe in pericolo di vita – i medici hanno comunque disposto il trasferimento in una struttura più attrezzata per cure specialistiche.

In un primo momento si era ipotizzato il trasferimento presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, ma successivamente è stata scelta un’altra destinazione: il piccolo è stato trasportato all’ospedale Santobono di Napoli. Intorno alla mezzanotte è decollato un elicottero dell’Aeronautica Militare, impegnato in un volo sanitario notturno. Il velivolo è partito dall’area del porto turistico Marina di San Pietro, messa a disposizione per le operazioni di emergenza, in particolare negli spazi del Marinucci Yachting Club, dove è stato allestito il punto di atterraggio.

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L’arrivo dell’elicottero ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini: in pochi minuti si sono svolte le delicate operazioni di trasferimento del bambino dall’ambulanza al mezzo aereo. Il piccolo è stato poi affidato all’equipe medica che lo ha accompagnato verso Napoli, dove sarà sottoposto ad accertamenti più approfonditi e alle cure necessarie. Nelle ore precedenti, la sindaca Laura Greco aveva invitato la comunità a rispettare la privacy della famiglia, duramente colpita dall’accaduto, rassicurando al contempo i cittadini sulle condizioni del bambino.

A Ururi resta alta l’apprensione: l’intero paese si è stretto attorno ai familiari del piccolo, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.