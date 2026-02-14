PUBBLICITÀ
Bimbo trapiantato col cuore bruciato al Monaldi, chiesto incidente probatorio sulle cartelle cliniche

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Il legale della famiglia del bimbo cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, Francesco Petruzzi, ha presentato stamane una integrazione alla querela già depositata nelle scorse settimane.

Lo stesso Petruzzi, all’uscita dalla stazione dei carabinieri di Cimitile in provincia di Napoli, spiega di aver chiesto “un incidente probatorio sulle cartelle cliniche e tutta la documentazione, compresi i verbali della équipe multidisciplinare che sta valutando lo stato di salute del piccolo”.

Rispondendo ai cronisti, Petruzzi è tornato sulla divergenza dei pareri medici rispetto alla possibilità del bimbo di essere sottoposto a un nuovo trapianto di cuore: “I medici del Bambin Gesù di Roma, da noi interpellati, hanno espresso parere negativo. Il Monaldi invece continua a ritenere praticabile l’intervento, quindi il bambino rimane nella lista nazionale dei trapianti. Almeno fino a lunedì quando è previsto un nuovo briefing dei medici”.

Bimbo trapiantato col cuore bruciato al Monaldi, l’avvocato: “Non è più operabile”

 

