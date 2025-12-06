PUBBLICITÀ

Sette chili e mezzo di droga, armi e munizioni. E’ il bilancio di una serie di perquisizioni effettuate dai Carabinieri di Napoli a Scampia, nel Parco delle Rose isolato 7.

Blitz a Scampia: trovati pistola, munizioni e oltre 7 kg di droga

In particolare, i militari hanno trovato in un vano nel sottoscala una pistola Glock calibro 9×19 con due caricatori e 10 colpi, un altro caricatore e 50 proiettili calibro 9 Nato e diverso materiale per il confezionamento della droga.

PUBBLICITÀ

Lo stupefacente era invece in una scatola: c’erano 4 chili e 250 grammi di hashish, 343 grammi di crack, 4 dosi di cocaina e 288 grammi di cobret.

Nei controlli all’Oasi del Buon Pastore al lotto 10 di via Arcangelo Ghisleri, i carabinieri hanno invece trovato un chilo e 687 grammi di hashish e 900 grammi di cocaina.