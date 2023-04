Blitz al Pallonetto di Santa Lucia, in tre finiscono in manette

PUBBLICITÀ

Ennesimo brillante blitz degli agenti del commissariato di San Ferdinando nella zona del Pallonetto di Santa Lucia. Questa volta il ‘bilancio’ è di tre persone finite in manette. E così gli agenti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in vico Storto Pallonetto Santa Lucia hanno notato due persone che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo provando ad introdursi in un’abitazione ma sono stati bloccati e trovati in possesso di un involucro con circa un grammo di hashish, una bustina contenente circa 1,5 grammi di marijuana e di una busta contenente circa 15 grammi di cocaina. Ad essere fermati Francesco Zito, 32 anni, Luciano Serpi, 43 anni e Luciano Sasso, 32 anni.

Infatti nel corso dello stesso intervento gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’appartamento dove hanno sorpreso un terzo uomo ed hanno rinvenuto un barattolo in vetro contenente circa 217 grammi di sostanza da taglio per la droga, un mestolo, un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente, un paio di forbici, una carta di credito con il numero seriale abraso, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per loro le accuse sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.