Blitz alla Grotta Azzurra dopo i litigi tra barcaioli, sanzionati 55 trasgressori

Blitz della Capitaneria di Porto alla Grotta Azzurra, sanzionati 55 trasgressori. Borrelli (AVS): “Situazione evidentemente fuori controllo, avanti con bando pubblico e coinvolgimento Amministrazione Musei”

Dopo le diverse segnalazioni e i video virali sulle risse all’ordine del giorno all’esterno della Grotta Azzurra per avere la priorità nell’accesso, problema sollevato con forza dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, la Capitaneria di Porto è intervenuta, come riferito dal quotidiano Il Mattino, comminando ben 55 sanzioni ad altrettanti trasgressori.

“L’accesso alla Grotta Azzurra di Capri è chiaramente fuori controllo, con momenti di tensione tra barcaioli che hanno fatto il giro del mondo causando un danno d’immagine di rilievo a tutta l’isola. Una situazione alimentata da comportamenti poco chiari di chi dovrebbe regolare gli accessi e dalla possibilità di erogazione, denunciata dai turisti stessi, di mazzette per saltare la fila. Il tutto a scapito della qualità e della trasparenza nella gestione del servizio. Abbiamo denunciato per primi questa triste vicenda e abbiamo in un primo momento registrato il pallido tentativo di minimizzare l’accaduto da parte dell’amministrazione comunale e dei gestori. Poi i fatti ci hanno dato ragione e l’intervento della Capitaneria mette il sugello alla necessità di ripartire con un bando pubblico per l’assegnazione del servizio che veda il coinvolgimento dell’Amministrazione Musei e Parchi Archeologici di Capri e della Direzione Generale Musei”. Queste le parole di Borrelli.