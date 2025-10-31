PUBBLICITÀ
HomeCronacaBlitz antidroga nel cuore della movida di Gragnano, sequestrati 3 kg di...
CronacaCronaca locale

Blitz antidroga nel cuore della movida di Gragnano, sequestrati 3 kg di hashish

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

La movida di Gragnano, solitamente associata a svago e socialità, si è rivelata anche terreno fertile per lo spaccio. I carabinieri hanno scoperto un ingegnoso sistema di occultamento della droga, sequestrando tre chili di hashish suddivisi in 30 panetti nascosti tra piazza San Leone e vicolo Zuccariello, due punti molto frequentati nelle ore serali e nei weekend.

Secondo le indagini, i pusher avrebbero creato una rete di “depositi diffusi”, sfruttando angoli appartati e zone di passaggio per nascondere la droga e recuperarla rapidamente su richiesta dei clienti. Un metodo pensato per ridurre il rischio di farsi trovare con grandi quantità addosso, e quindi di finire in flagranza.

PUBBLICITÀ

Il sequestro è il risultato di controlli mirati, intensificati negli ultimi mesi in un’area considerata crocevia della microcriminalità locale. Ora le indagini proseguono per identificare i responsabili: gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere pubbliche e private installate nella zona per ricostruire chi abbia nascosto i panetti e chi gestisse il rifornimento ai pusher.

Gli inquirenti ipotizzano che dietro al sistema possa esserci una rete locale di spaccio ben organizzata, capace di sfruttare i luoghi della movida come copertura. La comunità attende sviluppi, mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio con l’obiettivo di riportare sicurezza nelle aree più frequentate della città.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati