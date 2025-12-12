Blitz della Finanza al Teatro San Carlo di Napoli: acquisiti atti sulla gestione precedente

Intervento dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli negli uffici del Teatro San Carlo di Napoli. Suddetti hanno acquisito la documentazione sulla gestione finanziaria della Fondazione relativa al periodo precedente l’insediamento dell’attuale sovrintendente Fulvio Macciardi. Le indagini, infatti riguardano la gestione affidata alla guida del sovrintendente Stephane Lissner.
La verifica di eventuali irregolarità al Teatro San Carlo
I finanzieri hanno agito su delega della Procura di Napoli (pm Giuseppina Loreto) e della Procura regionale della Corte dei conti (pm Davide Vitale). Ora, i due uffici inquirenti avvieranno gli accertamenti sulla gestione del teatro. L’attenzione degli investigatori partirebbe dall’istituzione, durante la pandemia, di alcune figure dirigenziali, non previste esplicitamente dallo statuto del teatro. Gli investigatori esamineranno il materiale prelevato dai militari con lo scopo di verificare la presenza di eventuali irregolarità amministrative o procedurali.