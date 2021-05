Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato in via Villanova a Ercolano un uomo che usciva frettolosamente da un garage e lo hanno controllato trovandolo in possesso di 30 bustine contenenti marijuana, 2 stecche di hashish e 240 euro.

Inoltre, all’interno del box in uso all’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto altre 6 buste di marijuana per un totale di 586 grammi circa, 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 424 grammi circa, 2 coltelli, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

E.P.R., 25enne ercolanese, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Una precedente operazione di aprile

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano hanno effettuato un controllo in via Palmieri ad Ercolano presso l’abitazione di un uomo dove, grazie al cane Dorian, hanno rinvenuto, in un mobile della cucina, due barattoli e alcune buste contenenti 1 kg circa di marijuana, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 100 euro, mentre, all’interno di un mobiletto del bagno, hanno trovato 9 cartucce.

Inoltre, nello stesso pomeriggio i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in corso Umberto I a Portici dove hanno rinvenuto, in uno sgabuzzino, un involucro con 100 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione e 295 euro.