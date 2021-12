Blitz ‘anti botti’ nel Napoletano, sequestrati 130 kg di fuochi illegali: denunciati marito e moglie

Martedì gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale di articoli pirotecnici in Viale Vesuvio a Volla dove hanno rinvenuto 10 “batterie” di fuochi d’artificio per un peso di circa 40 kg, di cui 4,5 kg di massa attiva, appartenenti alla categoria “F2” per i quali occorre essere in possesso di licenza del Prefetto di cui il titolare era sprovvisto.

L’uomo e la moglie, gestore dell’attività, napoletani di 49 e 44 anni entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati per commercio abusivo di materie esplodenti.

Ieri, inoltre, i poliziotti hanno controllato un’altra attività commerciale di articoli pirotecnici in via Argine dove hanno sequestrato 28 “batterie” di fuochi per un peso complessivo di 90 kg, di cui 10 kg di massa attiva, anche questi appartenenti alla categoria “F2” che necessitano della licenza prefettizia per la vendita ed hanno denunciato il gestore, un 31enne napoletano con precedenti di polizia, per commercio abusivo di materie esplodenti.