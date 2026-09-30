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Blitz in provincia di Napoli, sequestrati 1,3 milioni di prodotti di cancelleria

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Blitz in provincia di Napoli, sequestrati 1,3 milioni di prodotti di cancelleria
Blitz in provincia di Napoli, sequestrati 1,3 milioni di prodotti di cancelleria
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La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali della provincia in occasione dell’inizio dell’anno scolastico: nel mirino, la vendita di prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti e, in particolare, degli studenti.

In tale ambito, i finanzieri del Gruppo Nola e della Compagnia Ottaviano, dopo mirati sopralluoghi, hanno individuato diverse attività che avevano allestito per la vendita, su appositi scaffali, molteplici articoli di cancelleria (penne, matite, quaderni e accessori vari) e articoli casalinghi, non conformi alla normativa di settore.

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I controlli eseguiti presso esercizi commerciali a Nola, Pollena Trocchia e Ottaviano hanno consentito di individuare oltre 1,3 milioni di prodotti non rispondenti ai criteri previsti dal Codice del Consumo, poiché sprovvisti delle informazioni identificative minime, quali i dati relativi al produttore/importatore, il Paese di origine, la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione, che per legge devono essere presenti sulle confezioni e sulle rispettive etichette, in modo visibile, leggibile e in lingua italiana.

Informazioni queste necessarie a garantire al consumatore finale la consapevolezza circa la qualità e la sicurezza del prodotto acquistato.

La merce irregolare, del valore di oltre 130.000 euro, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. I titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio e ciascuno di essi rischia una sanzione che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.833 euro.

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Gianluca Spina
Gianluca Spina

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