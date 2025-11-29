PUBBLICITÀ
Blitz nel capannone abusivo a Barra, sequestrati 4500 fuochi e 1000 chili di materiale pirotecnico

Gianluca Spina
La polizia locale di Napoli, attraverso l’Unità Operativa I.A.E.S. (Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali, Minori e Fasce Deboli), ha portato a termine una  operazione che ha condotto al sequestro di un vasto capannone industriale nel quartiere Barra, in via S. Barbato, utilizzato abusivamente come deposito e punto vendita all’ingrosso di materiale ad alto rischio e prodotti contraffatti.

Il capannone, di circa 1.000 mq, era stato illecitamente trasformato in un centro logistico e commerciale. All’interno, gli agenti hanno riscontrato la presenza di una quantità estremamente pericolosa di materiale esplodente, custodito in locali privi di certificazioni antincendio e presidi di sicurezza, creando un grave rischio per l’incolumità pubblica. Nello specifico, sono stati sequestrati: 4.560 fontane pirotecniche a innesco elettrico. 346 bustine di polvere di titanio (totale 73 kg). 1.000 kg di materiale pirotecnico vario, di cui 245 kg di NEC (Contenuto Esplosivo Netto).

