Blitz nel Vesuviano, maxi sequestro di armi e droga nei palazzoni della 219

Nicola Avolio
Armi e droga sono state sequestrate tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano durante controlli straordinari dei carabinieri nei complessi di edilizia popolare.

Le perquisizioni hanno riguardato il parco Fiordaliso di Somma Vesuviana e i rioni della legge 219 tra Brusciano e Marigliano. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna con il supporto del nucleo cinofili di Sarno, con verifiche mirate soprattutto nelle aree comuni e condominiali dei palazzoni popolari.

Nel parco Fiordaliso, all’interno di un appartamento disabitato, i militari hanno trovato e sequestrato 2 fucili a canne mozze, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e 15 cartucce calibro 12. Nello stesso locale erano nascosti anche 290 dosi di crack, 2 bilancini di precisione e materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi.

Nel complesso della 219 di Brusciano, in un’area condominiale, i carabinieri hanno sequestrato una pistola calibro 7.65 risultata oggetto di furto, oltre a 10 dosi di cocaina e 103 dosi di hashish. Un ulteriore rinvenimento è stato effettuato a Marigliano, in via Pontecitra, dove sono state sequestrate 11 dosi di hashish.

Le armi saranno ora sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare eventuali collegamenti con episodi di sangue o altri reati.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

