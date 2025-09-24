Bloccati 2 uomini a Capodichino, avevano truffato un’anziana

PUBBLICITÀ

Due uomini di 40 anni, entrambi residenti nel Salernitano e con precedenti di polizia, sono stati denunciati per truffa aggravata dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi. I due sono stati fermati a bordo di un’auto nei pressi dello svincolo di Capodichino, durante un controllo da parte della Sottosezione della Polizia Stradale di Napoli Nord.

All’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto contenente numerosi gioielli in oro, il cui possesso ha insospettito gli operatori. Sono scattate così le verifiche.

Truffa con la tecnica del “falso carabiniere”

Dagli accertamenti è emerso che i due avevano da poco messo a segno una truffa ai danni di un’anziana donna residente in provincia di Reggio Calabria, utilizzando la tecnica del “finto carabiniere”: si erano presentati alla vittima con un falso pretesto, convincendola a consegnare i suoi preziosi.

Denuncia e sequestro

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e i due soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi simili riconducibili alla stessa coppia.