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Boato nella notte a Casapesenna, bomba davanti a una cornetteria inaugurata ieri

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Boato nella notte a Casapesenna, bomba davanti a una cornetteria inaugurata ieri
Boato nella notte a Casapesenna, bomba davanti a una cornetteria inaugurata ieri
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Paura nella notte a Casapesenna, dove un ordigno è esploso davanti ad una cornetteria a meno di 24 ore dalla sua inaugurazione. Il locale aveva aperto le porte al pubblico nella serata del 13 marzo, intorno alle 20. Poco dopo le 2.40 della notte, un forte boato ha scosso la zona: l’esplosione ha fatto saltare la serranda dell’attività commerciale provocando gravi danni all’interno del negozio e danneggiando anche alcune abitazioni e attività vicine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casal di Principe, gli artificieri del comando provinciale di Caserta e i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi rilievi.

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L’episodio si inserisce in una serie di attentati dinamitardi registrati negli ultimi giorni nell’area dell’agro aversano. Solo due giorni fa, infatti, altre due esplosioni si erano verificate a Cesa.

Sull’accaduto sono in corso indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che sta cercando di chiarire la matrice dell’attentato e verificare eventuali collegamenti con gli altri episodi avvenuti nelle ultime settimane.

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