Covid in Campania, torna a scendere il numero di contagi e terapie intensive: il bollettino

Come ogni giorno la Regione Campania ha pubblicato e reso noti i dati sul contagio da Coronavirus sul nostro territorio risalenti alle ultime 24 ore. Questo il bollettino di oggi (dati aggiornati alle 23.59 di ieri).

I positivi del giorno sono 1.947, di cui: i positivi all’antigenico sono 1758 e quelli al molecolare 189. In totale sono stati effettuati 14.809 test di cui 10.604 antigenici e 4.205 molecolari. Nelle ultime 24 ore non si sono registrate vittime, mentre 7 persone che hanno perso la vita sono state registrate soltanto ieri. Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Terapia intensiva occupati: 17

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 404

Green Pass, da oggi cade l’obbligo per chi viaggia: non servirà più per entrare in Italia

Da oggi, mercoledì 1 giugno, niente più Green Pass per entrare in Italia. Questo vuol dire che, sia per gli italiani che rientrano nel nostro Paese sia per i turisti in arrivo per trascorrere le vacanze, non è più necessario esibire il certificato verde. Nel frattempo, il 16 maggio, è caduto anche l’obbligo per quanto riguarda l’Europa. Ma non Italia e in Germania, di indossare la mascherina per chi viaggia in aereo. Nel nostro Paese l’obbligo resta in vigore fino al 15 giugno, in Germania fino al 23 settembre.