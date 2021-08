Aumentano ricoveri e contagi in Campania, registrati anche 3 morti: il bollettino 'nero' di oggi

Pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da Covid nella giornata di oggi, 11 agosto. Sono 522 i positivi del giorno su 16.659 tamponi effettuati. Purtroppo, si registra anche un decesso (1 nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

occupati: 15 (-1 rispetto a ieri)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

occupati: 284 (+14 rispett a ieri)

Fino a 300 euro per i Green Pass falsi ma “non funzionano”, i truffati vengono ricattati

Falsi Green Pass, ad un prezzo che può arrivare fino a 300 euro l’uno, venduti attraverso dei gruppi su Telegram. Per chi si oppone alla certificazione verde poteva sembrare un’occasione d’oro per muoversi liberamente all’interno dei locali senza dover pagarsi un tampone né vaccinarsi, ma in realtà era una truffa: quei codici QR, semplicemente, non funzionavano. E, alla faccia della privacy tanto sbandierata, per richiederli occorreva fornire a perfetti sconosciuti dati sensibili come quelli presenti nella carta d’identità, nel codice fiscale e nella tessera sanitaria.

Un vero e proprio business, quello messo in piedi dai falsari per truffare i contrari al Green pass ma desiderosi di passare un’estate senza limitazioni. Sembrava un piano perfetto, con tanto di tariffe (fino a 300 euro per un singolo green pass, 500 euro per due, 900 euro per quattro), ma i primi che avevano pagato e ricevuto il green pass in formato digitale si sono presto accorti che il codice QR non funzionava. Intanto, però, tramite i gruppi Telegram erano stati venduti centinaia di green pass, tanto falsi quanto inutili.