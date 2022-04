Covid in Campania, aumentano ancora le terapie intensive: il bollettino

Tasso di positività in crescita, aumentano i ricoveri in intensiva e leggermente anche quelli nei reparti ordinari. Sono gli elementi salienti del bollettino Covid oggi in Campania. I positivi del giorno sono 6.679 a fronte di 35.621 test. Il tasso di incidenza passa dal 17,8 di ieri al 18,7 di oggi. 36 i posti letto occupati in terapia intensiva contro i 30 di ieri mentre i posti letto ordinari occupati sono 699, uno in più di ieri. Altri 6 i morti, 5 nelle ultime 48 ore e uno in precedenza ma registrato oggi. I positivi all’antigenico sono stati 5.926, quelli al molecolare 753. I test antigenici eseguiti sono stati 27.399, quelli molecolari .8.222. La dotazione di posti letto di terapia intensiva disponibili è di 581, quelli di degenza 3.160. (ANSA).

Le parole del presidente De Luca

Parla di “buona tenuta” della Campania, il governatore Vincenzo De Luca in merito all’emergenza Covid. “Invito, però, come sempre ad essere prudenti – ha ribadito – al di là delle ordinanze nazionali e regionali indossate la mascherina”.