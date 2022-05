Covid in Campania, sale l’indice di contagio ma calano i ricoveri: il bollettino

Torna a risalire, in Campania, il tasso di contagio. Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione sono 5.291 i neo positivi al Covid su 30.617 test esaminati.

Ieri il tasso di incidenza, con un numero di tamponi inferiore, era al 14,54% ma oggi tocca il 17,28%. Sette morti nelle ultime 48 ore; più un deceduto nei giorni precedenti ma registrato ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 35 posti letto occupati; in degenza calo di ricoveri con 562 posti letto occupati (-7 rispetto a ieri). (ANSA).

Assenza dei medici nel pronto soccorso, De Luca parla dei 3 motivi dell’emergenza

Vincenzo De Luca è tornato ad affrontare l’emergenza medici nel pronto soccorso all’ospedale Cardarelli. Nella consueta diretta del venerdì, il 13 maggio, il presidente della Campania ha accusato il sistema nazionale: “Il problema non è il Cardarelli ma è l’Italia intera dove è esploso il problema dei pronto soccorso: non ci sono medici in queste strutture. Abbiamo fatto un concorso per medici di pronto soccorso ma non ha partecipato nessuno. C’è un problema generale di carenza di figure mediche perché il Ministero ha deciso che la spesa per il personale medico deve essere quella del 2004 meno l’1,4 percento: tra pensionamenti e quota cento c’è una grande sofferenza in tutta Italia per il personale medico. La stessa diventa doppia perché nel pronto soccorso abbiamo un impegno di lavoro gravoso e a volte si registrano aggressioni. Inoltre abbiamo maggiore penalizzazione contributiva per i medici dell’emergenza: i primari possono fare attività privata negli ospedali pubblici invece quelli del pronto soccorso non possono farlo. Problema che abbiamo segnalato da anni al Ministero“.