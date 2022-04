Covid in Campania, calano ancora positivi e ricoveri: il bollettino

I positivi al Covid di oggi in Campania sono 7.404 su un totale di 35.641 test effettuati. Dei 28.115 test antigenici, 6.648 sono risultati positivi. Dai 7.526 molecolari, invece, emersi 756 contagi. I ricoverati in terapia intensiva sono 36 mentre i posti letto di degenza occupati sono 717. Altri 3 morti (nelle ultime 48 ore; 1 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Covid, De Luca avvisa i cittadini della Campania: “I numeri non sono tranquillizzanti”

Chiede “prudenza” il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito all’emergenza Covid: “I numeri non sono tranquillizzanti, non tanto nelle terapie intensive ma nei ricoveri ordinari e poi ci sono le benedette varianti che sono maledettamente contagiose”. “Abbiamo intorno a noi un numero enorme di positivi – dice in diretta Fb – dovunque mi giro devo fare lo slalom. Grazie a Dio non abbiamo grandi criticità sanitarie però il problema rimane pesante”. “Nei prossimi mesi avremo rimescolamento sociale, le ferie, i turisti: manteniamoci prudenti, per cortesia, e usiamo la mascherina – aggiunge – Lo dico soprattutto ai ragazzi, non vi fate condizionare dalla logica del branco, se non portate la mascherina non siete più maschi, siete più stupidi. Pensate a tutelare la vostra salute perché tutti abbiamo voglia di una vita normale”.