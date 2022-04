Covid in Campania, aumentano ancora indice di contagio e terapie intensive

In aumento ancora i ricoveri in terapia intensiva e il tasso di positività in Campania per il Covid. Secondo i dati del bollettino regionale, i positivi di oggi sono 7.224 su 39.444 test con una quota del 18,31% in aumento rispetto al 17,99% precedente.

Otto le nuove vittime più 3 registrate in ritardo. I ricoverati in terapia intensiva sono 37 (più 1) mentre i posti in degenza occupati passano da 720 a 714 (meno 6). (ANSA).

Le parole del presidente della Campania Vincenzo De Luca

“in Campania registriamo una buona tenuta per quanto riguarda il Covid. Manteniamo più o meno invariati i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, alcune oscillazioni nei reparti di ricovero ordinario, ma tutto sommato abbiamo una buona tenuta”. Sono queste le parole con cui il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto sulla situazione Covid.