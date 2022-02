Covid, il bollettino che ‘tranquillizza’ la Campania: calano morti e ricoveri

Risale, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania, i neo positivi al Covid sono 6.059 su 44.991 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari al 12,50%, oggi è 13,46%. Cala, invece, il numero dei decessi: 8 nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrato ieri.

Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva, i posti letto occupati sono 65 (-4 rispetto a ieri). Trend in diminuzione anche in degenza con 1098 posti letto occupati (-17 rispetto a ieri). (ANSA).

Le altre notizie | Dolore in Campania per Michele, vittima del Covid a soli 24 anni

Dramma nel Salernitano per la scomparsa di Michele, un ragazzo di soli 24 anni deceduto a causa del Covid. Il giovane, di origine indiana, viveva ad Altavilla Silentina ma lavorava presso un caseificio di Eboli. Risultato positivo al virus circa due settimane fa, dopo 7 giorni era stato ricoverato presso il Covid Hospital di Agropoli. Purtroppo, come riportato da fanpage.it, non ce l’ha fatta. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social, con l’intera comunità che lo ricorda con grande affetto.

“Il tempo non potrà mai farci dimenticare questo sorriso, il tuo essere unico. Il destino è stato crudele nei tuoi confronti, ma noi tutti avremo per te sempre un posto nel nostro cuore e nella nostra mente in modo da far vivere per sempre la tua bellissima persona. Ciao Michele”, si legge sulla pagina del caseificio in cui lavorava Michele.