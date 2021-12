Covid in Campania, boom di contagi a pochi giorni dal Natale: oltre 2250 casi

Covid in Campania, continuano ad aumentare il numero dei positivi e l’indice di contagio. L’Unità di crisi della Regione segnala 2.256 casi su 43.426 test, 415 più di ieri con 4.550 tamponi processati in più. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 5,19%, in ulteriore aumento rispetto al 4,73% registrato ieri.

Si contano altri 6 morti, 4 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati ieri: sale così a 8.335 il bilancio delle vittime dall’inizio della pandemia. I pazienti ricoverati sono 31 in terapia intensiva, 2 meno di ieri, e 418 in degenza, 6 più di ieri.

Questo il bollettino Covid di oggi in Campania:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 2.256

Test: 43.426

Deceduti: 4 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri ​

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 31

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 418

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html