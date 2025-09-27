Bomba al Bingo di Cercola, distrutto il gabbiotto del guardiano

Una macchina si ferma davanti al Bingo di viale Europa 20, a Cercola. Dall’auto viene lanciato una bomba nei pressi del gabbiotto in legno che si trova davanti al parcheggio dell’attività con all’interno un addetto alla vigilanza. L’uomo è uscito dal gabbiotto ed è fuggito.
A quel punto gli ignoti avrebbero lanciato altri due ordigni artigianali all’interno del gabbiotto demolendolo completamente per poi fuggire.
Sul posto i carabinieri e la sezione rilievi del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata. Indagini in corso a 360° da parte dei militari per comprendere la matrice dell’evento.