Bomba al Bingo di Cercola, distrutto il gabbiotto del guardiano
Cronaca

Bomba al Bingo di Cercola, distrutto il gabbiotto del guardiano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Una macchina si ferma davanti al Bingo di viale Europa 20, a Cercola. Dall’auto viene lanciato una bomba nei pressi del gabbiotto in legno che si trova davanti al parcheggio dell’attività con all’interno un addetto alla vigilanza. L’uomo è uscito dal gabbiotto ed è fuggito.

A quel punto gli ignoti avrebbero lanciato altri due ordigni artigianali all’interno del gabbiotto demolendolo completamente per poi fuggire.

Sul posto i carabinieri e la sezione rilievi del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata. Indagini in corso a 360° da parte dei militari per comprendere la matrice dell’evento.

