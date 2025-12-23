Bomba distrugge pizzeria a Casoria, era stata inaugurata da poche ore

Ancora un ordigno fatto esplodere e che distrugge una pizzeria appena inaugurata. Dopo l’episodio di poche settimane fa a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, un altro in maniera analoga si è verificato a Casoria, in via Giacomo Puccini 42.
Come denunciato dal proprietario della “pizzeria Puccini”, attraverso un video inviato poi al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il locale era stato aperto da poco. E come si evince dallo stesso video, l’esplosione ha devastato tutto: forno spaccato, frigoriferi rotti, calcinacci e distruzione ovunque.
“Hanno distrutto tutto, guardate qua.. Hanno fatto saltare tutto il locale. Vetri scoppiati, forni spaccati, hanno fatto saltare tutto”, le parole di disperazione del giovane titolare.
Tutto lascia pensare al raid doloso. Le indagini su tale accaduto faranno chiarezza.