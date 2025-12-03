Bonus per i giovani imprenditori, come fare la domanda

PUBBLICITÀ

Il decreto Coesione ha introdotto un aiuto economico a favore dei soggetti che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Con la circolare del 28 novembre 2025, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio della misura in argomento, sono state fornite le relative istruzioni operative.

Per accedere alla misura, i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale.

Cinquecento euro per tre anni

L’incentivo è costituito da un contributo economico di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato a supportare l’avvio dell’attività imprenditoriale, corrisposto dall’Istituto per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, liquidato annualmente in forma anticipata per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Al riguardo, si precisa che nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare n. 148/2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data. Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che è disponibile sul sito istituzionale il servizio per la presentazione della domanda di accesso all’incentivo in argomento.

Come richiedere il contributo per giovani imprenditori

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto

(www.inps.it), accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > ”Utilizza lo strumento” > “Incentivo Decreto Coesione”.

Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare

domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center

Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).