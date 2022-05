Follia in provincia di Napoli, ragazza pesta un piede per sbaglio e le rompono le costole

Presa a schiaffi e botte violentemente, oltre ad essere vittima di un tentativo di strangolamento, solo per aver pestato il piede per sbaglio ad una coetanea. Questo quanto accaduto ieri, sabato 14 maggio, in zona Borgo Sant’Antonio Abate intorno alle 17.

La denuncia parte dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde). “Una violenza urbana fuori controllo – commenta Borrelli – sempre più imperante nelle strade di Napoli”.

“Una violenza urbana fuori controllo sempre più imperante nelle strade di Napoli. Al Borgo Sant’Antonio Abate, intorno alle ore 17 di sabato, una ragazza esce da una bottega e pesta per sbaglio il piede a una coetanea di colore in compagnia di un’amica. Chiede prontamente scusa ma viene aggredita prima verbalmente e poi fisicamente dalle due che la accusano di averlo fatto apposta. In pochi secondi la vittima è colpita da schiaffi e pugni a raffica e una delle autrici del pestaggio le mette le mani alla gola tentando di strangolarla. Solo l’intervento dei presenti ha evitato il peggio, mentre le due ragazze si sono dileguate nei vicoli del borgo. Intanto giungeva l’ambulanza del 118, che ha portato la vittima a Villa Betania. Con l’aiuto dei tantissimi presenti a quell’ora al Borgo Sant’Antonio bisogna risalire subito all’identificazione delle autrici dell’aggressione per evitare che possano nuocere ancora. Alla vittima, tornata ieri sera a casa, con una frattura alle costole e difficoltà a deglutire per i traumi, va la mia solidarietà augurandole di guarire presto”. Lo ha reso noto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, al quale è arrivata la segnalazione dell’episodio da parte dei commercianti del Borgo.

La testimonianza di un commerciante

“Hanno tentato di strangolarla – asserisce un commerciante del posto intervenuto in soccorso della vittima – e siamo intervenuti con alcuni presenti per evitare il peggio. E’ accaduto tutto nel giro di pochi secondi. Il tempo di notare il diverbio tra le tre ragazze ed è scattato subito il pestaggio. Nessun motivo razzista, si è trattato di un banalissimo pestone che capita spesso in un luogo sempre affollato come questo. Conosciamo la vittima ed è una bravissima ragazza, non avrebbe mai fatto nulla di offensivo per alcuno. Purtroppo è tornata sabato sera a casa da Villa Betania, dove era stata portata dal 118, con diverse ferite e tanto spavento. Speriamo di vederla al più presto ristabilita”.