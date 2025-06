Chiamate al commerciante dal carcere, presi 2 estorsioni a Boscoreale

PUBBLICITÀ

Chiamava il commerciante dal carcere, presi 2 estorsioni a Boscoreale. I carabinieri hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 2 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di tentata estorsione in concorso e di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, delitti aggravati dal metodo mafioso, essendo stata evocata l’operatività delle organizzazioni criminali attive sul territorio del comune di Boscoreale.

In particolare, gli indagati avrebbero posto in essere minacce nei confronti del titolare di un negozio per ottenere il pagamento di soldi per consentirgli la prosecuzione dell’attività commerciale. Inoltre le intimidazioni sarebbero state realizzate da uno degli indagati mediante una videochiamata effettuata dal luogo in cui era detenuto.

