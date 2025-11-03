Boscoreale, la ricostruzione deell’avvocato dei responsabili dell’omicidio di Pasquale Nappo

PUBBLICITÀ

«Si sono presentati spontaneamente alle Autorità i due presunti responsabili dell’evento, Giuseppe Esposito e Antonio Abbruzzese. Solo domenica hanno appreso l’esito della loro condotta e, resisi conto della gravità del fatto, hanno deciso autonomamente di costituirsi».

Così l’avvocato Mauro Porcelli, legale dei due giovani, ha ricostruito la vicenda ai carabinieri dopo la sparatoria avvenuta a Boscoreale, in provincia di Napoli, che ha provocato la morte del 18enne Pasquale Nappo. «Sono stati accompagnati dai carabinieri e hanno fornito una prima ricostruzione dettagliata di quanto avvenuto nella notte dei fatti», ha aggiunto Porcelli.

Secondo quanto riferito dall’avvocato, i due giovani avrebbero reagito a un’aggressione in strada sparando “alla cieca” per poi allontanarsi dal luogo senza rendersi conto delle conseguenze. Solo dopo aver appreso del decesso della vittima hanno deciso di costituirsi spontaneamente.

L’episodio sarebbe nato da una lite precedente: Abbruzzese era stato destinatario di pesanti minacce, mentre Esposito era stato aggredito fisicamente da un gruppo di giovani del posto che mal tolleravano la loro presenza in piazza.

Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda e stabilire le responsabilità precise dei due giovani.