Botti e “Kobra” nascosti in auto e a casa, 25enne nei guai a Orta di Atella

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Ultima modifica:
Botti e
Botti e "Kobra" nascosti in auto e a casa, 25enne nei guai a Orta di Atella
Con l’approssimarsi delle festività di fine anno, sono stati predisposti, dal Questore Andrea Grassi, mirati servizi volti a prevenire illeciti nel settore della detenzione, del porto e del commercio di fuochi ed articoli pirotecnici in violazione delle norme di legge che disciplinano la materia.

Nell’ambito dei predetti servizi, poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa hanno denunciato un 25enne per il reato di detenzione illegale di materiale esplodente.

In particolare, nella zona di Orta di Atella, gli operatori hanno effettuato un controllo su un veicolo parcheggiato in un centro commerciale, al cui interno sono stati trovati n.80 esplodenti privi di marcatura CE. La perquisizione, estesa al domicilio del conducente, ha portato al rinvenimento di ulteriori esplodenti artigianali, comunemente conosciuti come “kobra 11”, debitamente sequestrati dalla Polizia.

L’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

Gianluca Spina
Gianluca Spina

