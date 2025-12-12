PUBBLICITÀ
“Brigadiè mia moglie mi tradisce, arrestatemi o faccio un guaio”: 46enne si fa ammanettare al rione Traiano

Ha litigato con la moglie, responsabile – a dire del marito – di diversi tradimenti. Una situazione inaccettabile per un 46enne del rione Traiano già noto alle forze dell’ordine. Nella testa dell’uomo bruttissimi pensieri di vendetta privata e per questo motivo non vuole passare neanche un minuto in più in quella casa.
Brigadie’ altrimenti passo un guaio!. Sono le 22.15 e l’uomo bussa alla caserma della stazione Carabinieri di Rione Traiano. Il 46enne è in evidente stato confusionale. La voce è tremante, il colorito pallido, la sudorazione eccessiva e non smette di parlare. Dice che ha litigato con la moglie. Che ha scoperto i suoi tradimenti e durante l’esposizione dei fatti caccia dalla tasca un involucro.

Sono poco meno di 50 grammi di cocaina. Il carabiniere non crede a ciò che sta accadendo e utilizza un narcotest per accertarsi che quella sia davvero sostanza stupefacente. L’esito è positivo. Nella borsa a tracolla dell’uomo altri 5 grammi della stessa sostanza e 260 euro in banconote di vario taglio. Il 46enne dichiara che quella droga era destinata per la vendita al dettaglio e che quei soldi sono il frutto dell’attività illecita. Vuole andare in galera. Non vuole più stare sotto lo stesso tetto di sua moglie e ha deciso di privarsi addirittura della libertà piuttosto che vederla ancora un’altra volta.
Per i carabinieri non resta altro che arrestare il 46enne che viene messo in camera di sicurezza e non agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

