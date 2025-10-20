Bufera sul rigore generoso dato al Milan, Marelli: “Violato procotollo, il Var non doveva intervenire”

PUBBLICITÀ

L’episodio di Milan-Fiorentina ha fatto discutere parecchio. Arrivano le conferme dell’esperto Luca Marelli sul rigore.

Il rigore dubbio

La partita tra Milan e Fiorentina di domenica 19 ottobre ha visto i rossoneri di Massimiliano Allegri trionfare su una Fiorentina che non riesce ancora a mettersi sul binario giusto.

Le due reti del Milan sono firmate Rafael Leao, che non segnava a San Siro da 513 giorni.

Il 2-1 finale arriva dopo un calcio di rigore decisamente poco netto. Al minuto 85 c’è una mischia in area di rigore, nella confusione il difensore della Fiorentina Parisi allarga il braccio sfiorando Gimenez in volto. L’attaccante messicano finisce a terra, inizialmente per l’arbitro non è nulla.

A seguito del richiamo del VAR, il direttore di gara decide di assegnare un calcio di rigore al Milan, trasformato da Leao. La rete del vantaggio fa anche sorpassare tutti in classifica. Al termine della settima giornata di Serie A sono i rossoneri a comandare la classifica.

Le parole di Marelli

Nel post-partita, l’episodio del fallo su Santi Gimenez è stato l’argomento chiave delle discussioni tra gli opinionisti.

E’ intervenuto anche Luca Marelli che ha spiegato la sua visione su questo rigore assegnato.

“Parisi tocca al volto Gimenez, l’arbitro non fischia e dopo un lunghissimo consulto Marinelli va al VAR e poi decide di assegnare il rigore. C’è una mano appoggiata sul volto, non c’è trattenuta perchè è davvero leggerissima: se assegnato in campo si storce il naso, ma lo si accetta… ma la revisione invece è fuori dal protocollo. Da regolamento è lecita solo con un chiaro episodio”.

L’ex arbitro Luca Marelli si appella al concetto secondo il quale. per avere un richiamo VAR bisogna trovarsi dinanzi ad un chiaro ed evidente errore del direttore di gara. In questo caso Marinelli non vede (giustamente) nulla da segnalare in area di rigore della Fiorentina. Il richiamo al VAR è dunque fuori dal regolamento.